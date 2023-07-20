Глава новосибирского минэкономразвития рассказал о наращивании связей с Индией и Вьетнамом

Меры по поддержке экспорта в регионах обсудили на организованном Российским экспортным центром окружном совещании по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в регионах Сибирского федерального округа. Мероприятие прошло в формате деловой игры, в ходе которой руководители региональных проектов и Центров поддержки экспорта 10 регионов, а также представители бизнеса проанализировали сильные и слабые стороны экспортного потенциала Сибири, провели инвентаризацию действующих мер экспортной поддержки, сгенерировали новые меры, которые затем будут предложены на федеральном уровне. Среди ключевых составляющих экспортного потенциала Новосибирской области были отмечены топливно-энергетические товары, продовольственные товары и прочие отрасли АПК, продукция химической промышленности и машиностроения.

По оценке министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, проблемные факторы, связанные с санкционным давлением, могут быть сглажены за счет выстраивания новых логистических путей. В настоящее время транспортно-логистические компании Новосибирской области наращиваются транспортные связи с Индией в результате проведенной в 2022 году бизнес-миссии в Мумбай: уже выполнено несколько отправок по маршруту Новосибирск – Новороссийск по железной дороге и далее морским транспортом порт Новороссийск – порт Нава-Шева (Индия, Мумбай). Прорабатывается перспективный маршрут Новосибирск – Иран (порт Бендер-Аббас) – Индия (порт Нава-Шева): его развитие планируют обсудить на транспортно-логистической выставке в Тегеране в сентябре этого года. По информации Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), перспективные проработки ведутся по направлению перевозок Новосибирск – Вьетнам.

«Для расширения доступности мер поддержки предлагаем совместно с Центром поддержки экспорта Новосибирской области рассмотреть возможность увеличения софинансирования на транспортировку продукции МСП-компаниям, заинтересованным в выходе на внешние рынки. Сейчас такая мера поддержки предусматривает финансирование в размере не более 500 тыс. рублей для одного субъекта МСП, что, на наш взгляд, является недостаточным», – отметил Лев Решетников.

В Российском экспортном центре готовы проработать предложения по необходимым решениям, которые касаются мер поддержки федерального уровня. Региональные же ведомства и институты развития доработают свои решения, а также интегрируют мероприятия по их реализации в региональные программы развития.

Напомним, министерство экономического развития Новосибирской области курирует реализацию в регионе всего комплекса инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Одним из эффективных инструментов Стандарта является Региональный Центр поддержки экспорта, который работает на площадке центра «Мой бизнес» Новосибирской области в рамках двух нацпроектов: «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».