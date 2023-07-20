Каким, по предварительным прогнозам, будет август-2023 в Новосибирске?

Специалисты погодных сервисов публикуют предварительные прогнозы на август. Одни сообщают, что новосибирцев ждет комфортное завершение лета, другие говорят о том, что город затопит дождями.

Приятный прогноз погоды публикуют специалисты сервиса «Яндекс. Погода», пишет VN.ru. По данным ресурса, средняя дневная температура в августе составит +21 градус, в ночное время столбик термометра будет опускаться до +14 градусов.



Предварительно в первую декаду месяца ожидается всего два дня дождей, в остальное время синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневная температура будет варьироваться от +21 градуса до +24 градусов. В ночные часы в Новосибирске будет +15…+17 градусов.



Вторая декада месяца будет аналогична первой — несколько дождливых дней, пара ясных, а остальное время переменная облачность. Температура воздуха в районе +21…+23 градусов.