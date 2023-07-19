Андрей Травников: Модельные библиотеки стали местом общения жителей, а не просто книгохранилищем

Губернатор проинспектировал работу новой модельной библиотеки в Маслянинском районе.
За первый месяц в обновлённую библиотеку записалось больше тысячи читателей, через неё прошло почти 50 тысяч посетителей.
При поддержке губернатора Андрея Травникова приобретён комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан» А2-400Р стоимость 1,5 млн рублей. В 2023 году библиотека отмечает 100-летие образования учреждения. Первым цифровым документом в электронной цифровой библиотеке «Сохраняя прошлое, создаём будущее» станет альбом «Из истории Маслянинской центральной библиотеки».
Андрей Травников напомнил: он обещал поддержать покупку такого сканера, если специалисты продемонстрируют, зачем он нужен районной библиотеке. В музеях и библиотеках Маслянинского района хранится очень много бумажных документов, включая фотоальбомы и прессу за минувшие годы, которые необходимо сканировать и переводить в цифровой фонд.
«Впервые сталкиваюсь с тем, что в библиотеках ведутся и хранятся альбомы по истории отдельных предприятий. Больше я такого пока не видел нигде. Это – тематические подшивки, не просто собрание бумаг. Теперь понятно, почему вам так важен был планетарный сканер. Вдвойне приятно, что машина сделана в России», – подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что отныне это учреждение стало не просто книгохранилищем, но местом общения жителей района. «Раньше мы приходили сюда с библиотекарем поговорить, а теперь – ещё и с соседями пообщаться. Задача библиотекарей, системы образования, работников культуры – привлечь население, молодёжь в библиотеку». Теперь в Маслянинском районе эта задача успешно решается.
Маслянинская библиотека стала победителем конкурса на создание модельных библиотек в 2022 году. Конкурс проводился в рамках национального проекта «Культура». На модернизацию библиотека получила из федерального бюджета 10 млн руб. Полностью отремонтирован первый этаж здания, установлены подвесные потолки, произведена замена покрытия пола, ремонт стен, установлены межкомнатные двери, светильники.
На средства областного бюджета проведён капремонт на сумму 1540,0 тыс. рублей по государственной программе Новосибирской области «Управление финансами Новосибирской области», на средства местного бюджета сделан капитальный и текущий ремонт здания и помещений библиотеки на сумму 768,3 тыс. рублей.
На базе Маслянинской ЦБС создана библиотека нового поколения – библиотека новых туристических открытий, новых образовательных и культурных возможностей. Библиотека стала проводником культурного бренда территории. Залы библиотеки связаны с достопримечательностями и историей Маслянинского района: «Елбанский ельник», «Пихтовый гребень», «Золотые россыпи», «Льняное поле», «Барсуковские пещеры», «Суенгинский водопад», «Иван-чай».
В модельной библиотеке работает 20 клубов по интересам, среди которых новые любительские объединения: «Квартирник», «Волшебные 3D ручки», Центр грамотности, мультстудия, фотостудия, клуб «Киносфера» (просмотр фильмов и мультфильмов с портала «Культура.РФ.»), кружок по лего-конструированию, «Мастерская рукоделия», Семейный клуб, «Игротека: весело и с пользой», «Библиопродлёнка». Реализуется краеведческая программа «Наш край – большой страны частица». В библиотеке работает историко-дискуссионный клуб «Краеведческий лекторий», где участники обмениваются информацией по истории и краеведению, знакомятся с современными практиками развития туризма.
Актуальной задачей для библиотеки является оцифровка краеведческих фондов и наполнение электронными копиями базы данных.
Фото: nso.ru
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