Андрей Травников: Модельные библиотеки стали местом общения жителей, а не просто книгохранилищем

За первый месяц в обновлённую библиотеку записалось больше тысячи читателей, через неё прошло почти 50 тысяч посетителей.

При поддержке губернатора Андрея Травникова приобретён комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан» А2-400Р стоимость 1,5 млн рублей. В 2023 году библиотека отмечает 100-летие образования учреждения. Первым цифровым документом в электронной цифровой библиотеке «Сохраняя прошлое, создаём будущее» станет альбом «Из истории Маслянинской центральной библиотеки».