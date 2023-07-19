В Новосибирске выберут застройщика для микрорайона «Клюквенный» в Калининском районе

Объявлен второй открытый конкурс на право застройки самой крупной площадки комплексного развития территории – микрорайона «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска. Прием заявок ведется до 17 августа 2023 года.

Напомним, в Новосибирской области определен ряд площадок под КРТ, самая значимая из них площадью более 200 га расположена в Калининском районе Новосибирска – микрорайон «Клюквенный». В общей сложности, здесь планируется построить более 1 млн кв.м жилья.

В апреле 2023 года уже состоялся первый конкурс на право застройки, тогда два участка были переданы на правах аренды застройщикам: ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» из Новосибирска и омской компании АО «Завод сборного железобетона № 6». Договоры с ним заключены на 10 лет.

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, опыт первых торгов был проанализирован, и теперь на открытый аукцион выставлены участки меньшей площадью – каждый в среднем около 5 га. На них будет вестись строительство новых кварталов, объединенных между собой единым дизайн-кодом и общей комфортной городской средой. В рамках первого этапа проекта КРТ также предусмотрено возведение социальных объектов: двух детских садов, школы и поликлиники со станцией скорой медицинской помощи.

«В конкурсе могут принять участие все застройщики на равных условиях. Со своей стороны, правительство Новосибирской области занимается обеспечением площадки всей необходимой инфраструктурой: водой, водоотведением, электроэнергией и теплом, создает дорожную инфраструктуру. На эти цели направлены беспрецедентные средства – около 7 млрд рублей», – отметил Алексей Колмаков.