В новосибирском бассейне СКА стартовала установка чаши

На строительстве крупнейшего спортивного комплекса региона – бассейна СКА в Новосибирске – приступили к установке оборудования чаши. Реконструкцию бассейна по ул. Воинская, а фактически строительство нового здания на существующих фундаментах, планируется завершить до конца 2023 года.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков и министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов посетили стройплощадку бассейна на ул. Воинской и оценили темпы реконструкции объекта.