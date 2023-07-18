В новосибирском бассейне СКА стартовала установка чаши

В целом реконструкцию здания планируют завершить до конца этого года.
На строительстве крупнейшего спортивного комплекса региона – бассейна СКА в Новосибирске – приступили к установке оборудования чаши. Реконструкцию бассейна по ул. Воинская, а фактически строительство нового здания на существующих фундаментах, планируется завершить до конца 2023 года.
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков и министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов посетили стройплощадку бассейна на ул. Воинской и оценили темпы реконструкции объекта.
В ходе посещения Алексей Колмаков подчеркнул, что по проекту старый корпус бассейна был полностью демонтирован, на существующих и укрепленных фундаментах сегодня возводится новый современный спортивный комплекс площадью более 5 тысяч кв.м.
«На площадке работает сильная строительная компания – АО «Астон. Стройтрест 43». Строители идут в графике производства работ: сегодня на объекте обустроены наружные сети – ливневка, канализация, водоснабжение, ведутся наружные фасадные работы, обустройство кровли, остекление, полностью проведена огнезащитная обработка каркаса здания, возведены гипсокартонные перегородки, начались отделочные работы и установка оборудования в чаше бассейна. Темп работ набран высокий, есть уверенность, что сроки сдачи – конец 2023 года – будет соблюден», – подчеркнул министр строительства Алексей Колмаков.
«Первое спортивное оборудование уже поступило на объект, - отмечает в свою очередь министр спорта Сергей Ахапов. В августе ждем поставки системы электронного хронометража и передвижной перегородки, которая при необходимости будет делить 50-метровую ванну на два 25-метровых бассейна. Также практически утвержден внутренний дизайн помещений, а снаружи на здании появится угловой медиафасад.
В новом спорткомплексе по проекту будут оборудована чаша бассейна на 8 плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом. Кроме того, в помещении бассейна запроектирована антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной. В спорткомплексе будут созданы условия для занятий спортом маломобильных людей – для этого проектом предусмотрены лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна.
Сегодня строители вышли на финишную прямую по обустройству кровли и остеклению спорткомплекса, приступили к внутренним отделочным работам и установке оборудования в чаше бассейна. Старое здание бассейна СКА было запроектировано в 1966 году, построено годом позже – в 1967. Оно давно требовало обновления и модернизации. По поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова два года назад стартовала реконструкция здания, планируется, что до конца 2023 года второй после «Нептуна» бассейн в регионе с длиной дорожек соответствующей требованиям Международной федерации плавания, – 50 метров, планируется ввести в эксплуатацию. Объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Фото: nso.ru
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