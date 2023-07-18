Новосибирск претендует на статус «Культурная столица России-2024»

Новосибирск вошел в число городов-финалистов, претендующих на звание «Культурная столица 2024 года». Об этом в своем телеграм-канале рассказал Анатолий Локоть.

«На конкурс подали заявки 19 городов. По итогам первого этапа мы стали финалистами. Также в восьмерку претендентов вошли Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск, Чебоксары и Чита. Итоговое решение примут в Москве во второй половине сентября», — отмечает мэр сибирского мегаполиса.

Градоначальник напомнил, что в 2023 году Новосибирск стал «Новогодней столицей России» и достойно провел праздничные мероприятия всероссийского масштаба.