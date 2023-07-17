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Из-за специфической летней погоды в Новосибирской области сдвинулся график сбора ягод

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Погодные качели, когда аномальная жара и засуха сменяются ливнями и градом, неблагоприятно сказываются на урожае.

pxhere.com

В Новосибирской области из-за нестабильной погоды сдвинулись сроки сбора ягод. Об этом рассказал НГС со ссылкой на агронома Людмилу Шубину. По ее словам, сроки сбора смородины — середина июля, но в этом году они сместились минимум на неделю позже.

Госпожа Шубина напоминает, что ягода, подходящая для сбора, должна быть не слишком тугой, а также не должна горчить или кислить.

Малину в этом году также ожидают к самому концу июля.

В среднем по стране самый первый урожай садовой земляники уже собрали, но кусты продолжают радовать плодами — с ремонтантных сортов собирают ягоды и в августе. Полевую ягоду можно начинать собирать в третьей декаде июля.

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