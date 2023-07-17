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Между шакалом и гиеной. Странного зверя обнаружили в Новосибирской области

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Нетипичный для нашего региона хищник пытался своровать куриц в Чулымском районе.

Неизвестное животное пробралось на участок в Чулымском районе (Новосибирская область). Зверь пытался украсть кур у жительницы села Иткуль, сообщает «Чулымская газета».

Накануне женщина услышала во дворе шум. На месте хозяйка обнаружила странного хищника. Увидев ее, зверь забился в угол и стал шипеть как змея.

Председатель районного общества охотников и рыболовов Сергей Анпилов рассказал газете, что таких животных в регионе не обитает. По его словам, это что-то среднее между гиеной и шакалом.

В настоящее время тело неопознанного зверя находится в чулымской ветеринарии. Эксперты должны исследовать животное и проверить его на наличие бешенства.

Фото: «Чулымская газета»

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