Благодаря знаку «Новосибирь» местные производители смогут продвинуться на электронных площадках

Меры поддержке производителей обсудили на оперативном совещании в правительстве региона.
«Сферы логистики и торговли значимы для экономики Новосибирской области, вносят существенный вклад во внутренний региональный продукт, создают большую долю рабочих мест в нашей области. Мы помним, что наличие мощных отраслей производства, распределения помогали нашей области переживать кризисы современной экономики, мира лучше, чем другим регионам. Продолжаем поддерживать наших!» – подчеркнул глава региона.
О проектах, реализуемых правительством Новосибирской области по поддержке местных товаропроизводителей в сфере торговли и предпринимательства, главе области доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.
На долю оптовой и розничной торговли, гостиниц и предприятий общественного питания приходится 16,6% валового регионального продукта области и 19,1% численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области. По оптовому товарообороту наш регион занимает 1 место в Сибирском федеральном округе и 10 место в России, по розничному товарообороту 1 место в СФО и 12 место в России.
Усложнение международной логистики стимулирует развитие внутреннего производства. Сегодня более 90% ассортимента продовольственных розничных сетей – это российские и региональные продукты.
Наша область не исключение: доля товаропроизводителей Новосибирской области в общем объеме поставок в торговые сети в среднем составляет от 20%, федеральные сети, до 50%, региональные сети.
Крупными ритейлерами, в том числе торговыми сетями, реализуются проекты по агроконтрактации. В рамках агроконтрактов розничная сеть приобретает продукцию без посредников, что благоприятно сказывается на розничных ценах, позволяет выстраивать долгосрочные партнерские отношения и совместное планирование развития.
Для обеспечения непосредственного общения специалистов торговых сетей и товаропроизводителей, минпромторгом ежегодно проводятся Дни Поставщика в рамках международного форума «Дни ритейла в Сибири», ежемесячно проводятся локальные Дни поставщика в федеральных и региональных торговых сетях.
Совместно с органами местного самоуправления решаются вопросы повышения доступности региональных продовольственных и промышленных товаров для жителей области. Уже функционируют 6 универсальных розничных рынков, в том числе в городе Новосибирске – 3.
В 2022 и 2023 годах центр «Мой бизнес» поддержал в продвижении на международные рынки 81 компанию, 102 самозанятых, 60 компаний-экспортеров. Основные зарубежные направления выставочных мероприятий: Азербайджан, Казахстан, Турция, Узбекистан, Армения, Саудовская Аравия.
Также за счет средств областного и федерального бюджетов предоставляются услуги самозанятым по размещению товарных позиций на электронных торговых площадках на условиях софинансирования. Компании пользуются этой мерой поддержки и выходят на зарубежные и отечественные маркетплейсы.
О мерах по вовлечению региональных производителей в государственные и муниципальные закупки доложила начальник контрольного управления Новосибирской области Светлана Шарпф.
Важное направление такой работы – внедрение логотипа «Новосибирь» на карточки предложений товаров, работ, услуг поставщиков и производителей Новосибирской области в сервисах электронных магазинов торговых площадок. Это даст возможность заказчику при закупках у единственного поставщика видеть продукцию региона, визуально выделяя ее среди всех предложений о поставке.
Фото: nso.ru
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