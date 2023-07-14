2,6 млрд рублей выделено Новосибирску на проектирование метрополитена и индексацию зарплаты бюджетникам

Новосибирску выделены дополнительные средства в размере 2,6 млрд рублей на индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы, проектирование метрополитена, строительство и ремонт дорог, развитие зеленых зон — об сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«На сессии законодательного собрания утверждены поправки в бюджет Новосибирской области. Новосибирску выделены дополнительные средства в размере 2,6 млрд рублей на реализацию ряда важных проектов: 1,6 млн рублей — на повышение заработной платы учителей, воспитателей детских садов, социальных работников, библиотекарей и других категорий бюджетной сферы. 94 млн рублей будет направлено на ремонт дорог. На строительство автомобильной дороги к поселку Клюквенный — 500 млн рублей. На проектирование Дзержинской линии метрополитена из областного бюджета было выделено по 180 млн рублей на три года — 2023-2025».

Также дополнительные средства будут направлены:

— на ремонт и оснащение детских оздоровительных лагерей — 48 млн рублей;

— на ремонт лицея № 200 — 37 млн рублей (дополнительно к уже выделенным более 600 млн рублей, чтобы в этом году завершить работы);

— на разработку проектно-сметной документации парка «Чербузы» в Академгородке — 20 млн рублей (размер парка — 13 гектаров, сейчас идёт обсуждение дизайн-проекта в онлайн-формате до 23 июля на портале «Зеленый Новосибирск»).

По словам мэра Новосибирска с учетом изменений, объем межбюджетных трансфертов городу в 2023 году составит более 51 млрд рублей.