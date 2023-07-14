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На освещение Первомайского сквера в Новосибирске потратят 13,5 млн рублей

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Ожидается, что к середине октября этого года вопрос с освещением сквера будет закрыт.

pxhere.com

В центре Новосибирска проходит реконструкция Первомайского сквера. Городские власти объявили конкурс на поиск подрядчика, который займется системой освещения парка. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, заказчиком выступает «Горзеленхоз».

В обязанности подрядчика войдут монтаж питающих и распределительных сетей, опор, земляные и монтажные работы, установка металлических столбов освещения и светильников.

Завершить работы нужно в срок до 15 октября 2023 года, максимальная стоимость контракта составит более 13,5 млн рублей.

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