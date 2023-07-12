Новосибирцам прогнозируют мощный град в середине июля

Дожди с градом ожидаются 15 июля в нашем регионе. Сильные осадки пройдут на фоне резкого повышения температур. Об этом в беседе с «АиФ-Новосибирск» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Как отметила синоптик, на ближайшие три дня в регионе сохранится высокий температурный фон — днём воздух будет прогреваться до +32...34 градусов. 15 июля в сторону Новосибирской области сместится тёплый циклон из Урала, из-за которого температура повысится до +35...+40 градусов в западных и центральных районах. Он принесёт не только сильную жару, но и ливни с градом.

«Вместе со смещением циклона происходит распространение фронтальных разделов на нашей территории. В связи с этим ожидаем кратковременные дожди и грозы, также вероятен град», — сообщила эксперт.

Кратковременный спад жары наступит 16 июля, когда в восточных районах области пройдёт холодный участок атмосферного фронта. Однако затем температура вновь начнёт повышаться за счёт облачности, которая будет прогревать воздушную массу. И из-за обильного испарения влаги продолжится период дождей.