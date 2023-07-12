В Новосибирской области в 2023 году выполнят рекордный объем работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе подвел в ходе пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.



Как рассказал министр, в этом году на территории Новосибирской области по нацпроекту планируется отремонтировать 372 км дорог, среди которых 51 км – местного значения. Большое внимание в текущем году уделят опорной сети – на ней будет отремонтировано 114 км. В опорную сеть входят дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» с «ответвлением» до Кирзы и Камня-на-Оби, «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск — Колывань — Томск», подъезд к Барабинску и дорога «Татарск — Карасук». В нормативное состояние будут также приведены искусственные сооружения. В 2023 году запланирован ремонт более 1 300 погонных метров мостов.



«На данный момент в регионе уже сданы 7 объектов протяженностью 19,8 км. Так, например, в рамках нацпроекта была сдана дорога «Андреевка –Теренгуль – III Интернационал – Чулаково» на приграничной территории с Республикой Казахстан. Подрядчик выполнил ремонт участка протяженностью 6,8 км», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Сейчас в Новосибирской области 35 объектов находятся в высокой степени готовности. Так, например, завершаются ремонтные работы на участке протяженностью почти в 5 км на дороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Краснозерском районе. Также продолжается ремонт дорог в городе Новосибирске. В рамках нацпроекта будут отремонтированы ул. Тайгинская, Ипподромская, Кропоткина и Софийская, проспект Дзержинского, а также мосты через реку Иня на Бердском шоссе, через реку Тула на ул. Сибиряков-Гвардейцев и 3 путепровода на Советском шоссе общей протяженностью 250 м.



Большое внимание уделяется не только объему, но качеству проведенных работ. По поручению губернатора Андрея Травникова проводится усиление контроля на всех этапах ремонта. Одно из мероприятий – создание курсов повышения квалификации для технических специалистов, отвечающих за разработку проектно-сметной документации. Кроме того, подрядчиков обязывают устранять появившиеся дефекты собственными силами. Гарантийное обследование этого года показало, принимаемые меры существенно снижают износ дорог.



