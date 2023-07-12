Аномальная жара в Новосибирской области может повредить рельсы

Высокие температуры, установившиеся в нашем регионе, могут привести к появлению повреждений на рельсах. Об этом рассказали в институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

По словам специалистов, в Новосибирской, Омской, Оренбургской и Астраханской областях, а также на юге Урала и в Башкортостана температура превысит средние значения на 3-8 градусов. Дополнительно ухудшит ситуацию отсутствие осадков.

«Существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна», — отмечают эксперты.