Аномальная жара в Новосибирской области может повредить рельсы

О рисках деформации железнодорожного полотна сообщили эксперты из института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Высокие температуры, установившиеся в нашем регионе, могут привести к появлению повреждений на рельсах. Об этом рассказали в институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
По словам специалистов, в Новосибирской, Омской, Оренбургской и Астраханской областях, а также на юге Урала и в Башкортостана температура превысит средние значения на 3-8 градусов. Дополнительно ухудшит ситуацию отсутствие осадков.
«Существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна», — отмечают эксперты.
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