Научный потенциал Новосибирской области на ВДНХ в Москве будет представлять лабораторная мышь из Академгородка

Новосибирская область готовится к Международной выставке-форуму «Россия» в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства – она пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года.

Гостей на стенде Новосибирской области будут встречать снеговик ХК «Сибирь», лось Локос, белые медведи. На новосибирском стенде будут представлены интерактивный макет «игра в хоккей», лабораторная мышь из Академгородка, которая свяжет ДНК и расскажет интересные истории про научные открытия.

Концепция выставки раскрывает особенности Новосибирской области как молодого, динамичного, научного и комфортного региона, основными сферами которого являются логистика, наука и инновации. У посетителей ВДНХ будет возможность узнать о достижениях нашего региона в разных направлениях социально-экономического развития.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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Фото: 2ГИС