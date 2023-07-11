Андрей Травников поставил перед специалистами ЖКХ задачу — обеспечить «культуру производства» при замене теплосетей

Глава Новосибирской области проконтролировал ход, качество и темпы работ на объекте реконструкции магистральной тепловой сети по ул. Дачная.

Губернатор напомнил, что в прошлом году «Сибирская генерирующая компания» начала большую программу ремонта. «С прошлого года значительно увеличены объёмы ремонтных работ, таких объёмов в последние десятилетия в Новосибирске не было. Программа многолетняя. С одной стороны, она долгожданная, потому что всем надоели эти порывы. С другой стороны, любые ремонтные работы вызывают определённые неудобства. Необходимы дополнительные требования к культуре производства работ подрядчиками. Их надо постепенно приучать и к объёмам, и к требованиям. На старте требования сформулировать – я настаиваю, чтобы это было не только качество и запланированные объёмы и сроки, но и культура производства, чтобы горожане осознавали, что эти неудобства – ради большой работы. За последние два года был принят целый ряд непростых финансовых решений, и все они должны дать отдачу в виде дополнительных объёмов ремонтных работ.