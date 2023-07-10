С 11 июля в Новосибирской области введут режим чрезвычайной ситуации

На заседании регионального правительства с докладом о введении режима чрезвычайной ситуации выступил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Он отметил, что на территории области в апреле-июне 2023 года при дефиците эффективных осадков и повышенном фоне температуры воздуха возникли атмосферная и почвенная засухи, суховеи и аномально жаркая погода.



«Наиболее пострадали районы, расположенные на западе, юго-западе, юге и в центральной части Новосибирской области. Дефицит осадков на большей части территории области привел к потере влаги из почвы, в ряде районов создались напряженные условия для первоначального роста и развития яровых культур, отрастания многолетних трав на сенокосах и пастбищах. Крайне неблагоприятные агрометеорологические условия для роста, развития и формирования урожая сельскохозяйственных культур сохраняются», – подчеркнул Евгений Лещенко.



Ведение режима чрезвычайной ситуации позволит направить в Министерство сельского хозяйства РФ предложения об изменении условий выполнения целевых показателей, установленных для региона на 2023 год..