Помещение для новосибирской киностудии «Поиск» реконструируют за 30 миллионов рублей

Помещение, в которое переедет киностудия «Поиск», будет реконструировано по поручению Губернатора Андрея Травникова. Киностудия получит новое удобное место для работы и проведения мероприятий, сообщила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

«В помещении, которое займет киностудия «Поиск», будет проведена реконструкция – средства в размере 30 млн рублей будут направлены из областного бюджета по поручению главы региона Андрея Травникова. Помещение располагается в ныне пустующем здании детского сада Советского района Новосибирска – его поиск был проведен по поручению губернатора областными властями совместно с администрацией муниципального образования – города Новосибирска. Вместо старой территории в ДК «Звезда» киностудия «Поиск» получит новое удобное место для работы и проведения мероприятий», - отметила госпожа Мануйлова.



Ранее губернатор Андрей Травников поручил проработать вопрос по обеспечению помещением киностудии «Поиск» в связи с тем, что она больше не может занимать помещения в клубе «Звезда» на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где она располагалась ранее.

Фото: vk.com/dkpoisk