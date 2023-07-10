Модельная библиотека в Новосибирской области получила специализированный сканер для оцифровки редких книг

В Маслянинской модельной библиотеке появился современный сканер – это важное приобретение для учреждения, которое в этом году отмечает 100-летний юбилей, сделано по распоряжению губернатора Андрея Травникова. Теперь библиотека получила возможность оцифровывать уникальные краеведческие фонды и пополнять базу данных электронными копиями.

Эта библиотека прошла модернизацию в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году. На ремонт, пополнение книжных фондов, закупку мебели и мультимедийного оборудования было выделено 10 млн рублей, ещё 1,5 млн рублей библиотека получила из областного бюджета на капитальный ремонт. Важным дополнительным приобретением в этом году стал комплекс планетарного сканирования, который включает встроенную рабочую станцию, систему прижима оригиналов и расширенную версию встроенного профессионального программного обеспечения для сканирования.



«Сохранение культурного наследия региона – наша важная задача. Оборудование позволит обеспечить доступ к ценным электронным коллекциям Маслянинской библиотеки. Несомненно, новый электронный ресурс будет значительно способствовать познавательным и образовательным процессам», – отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.



Благодаря современному оборудованию библиотека сможет оперативно создавать и актуализировать электронные ресурсы и обеспечивать к ним эффективный доступ пользователей. Так, планируется создать электронную цифровую библиотеку «Сохраняя прошлое, создаем будущее», которая объединит уникальные краеведческие и этнографические материалы библиотеки, исторические альбомы и другие документы, а также позволит уменьшить износ оригиналов редких и ценных изданий.