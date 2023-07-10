Губернатор Новосибирской области потребовал каждую неделю контролировать процесс замены теплосетей

Андрей Травников в ходе оперативного совещания правительства региона обратил внимание мэрии Новосибирска, горсовета, профильного департамента на необходимость тщательного контроля замены теплосетей.

О промежуточных итогах ремонтной кампании тепловых сетей в Новосибирской области доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.



Андрей Травников подчеркнул: программа обновления коммунальной сферы в ближайшие годы кратно вырастет. «Задача минЖКХ – оценить, готовы ли к этому коммунальные предприятия и подрядные организации. Чтобы не получилось так, как было по программе ремонта дорог, строительства социальных объектов, когда мы увеличиваем объёмы и финансирование, а наши подрядчики и проектировщики оказываются не готовы. Ваша задача – заранее просчитать, хватает ли сил, все ли готовы по компетенциям, по количеству людей к выполнению новых задач.



Второй год «Сибирская генерирующая компания» реализует инвестиционную программу в увеличенных объёмах. Два года назад мы приняли непростые решения и по долгосрочному регулированию, и по налоговым льготам для того, чтобы была возможность эти объёмы реализовывать. Договаривались с мэрией и горсоветом о том, что реализация инвестпрограммы будет взята на контроль. Надеюсь, что ни у кого, кроме школьников, каникулы не наступили. Оперативный еженедельный контроль должен быть организован как управленческий, так и общественный. Ну и, конечно, на организацию работ смотреть, а не только на объёмы. Неприятно, если на каких-то объектах работы начинали в апреле, а закончат только в сентябре. Целое лето с раскопками жители будут мучиться», – заявил губернатор о необходимости сокращения сроков разрытия.