Анатолий Локоть обозначил сложности при строительстве в Новосибирске транспортных развязок

Мэр Новосибирска в интервью на радиостанции «Городская волна» рассказал о сложностях при строительстве двух транспортных развязок.

Речь идет о дорожных объектах на Большевистской улице и Бердском шоссе. Анатолий Локоть отметил, что имеются технические проблемы. По словам мэра, возле Коммунального моста цена увеличивается до 4,5 млрд рублей за счет того, что там есть насосная станция ПНС, принадлежащая СГК. При строительстве развязки на Бердском шоссе технические трудности связаны с накоплением большого объема поверхностных вод.

«Особенно с жилмассива «Березового» — туда вниз. Там рельеф такой — стекать все будет. Куда это отводить? Нужно строить ливневую канализацию», — сообщил градоначальник.

Фото: vk.com/a_lokot