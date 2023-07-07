Новосибирцы смогут наблюдать ярчайший звездопад этого года — метеорный поток Персеиды

Новосибирцы смогут увидеть один из наиболее колоритных в этом году звездопадов. Речь идет о метеорном потоке Персеиды, который начнется 19 июля. Он происходит из созвездия Персея и хорошо наблюдается в северо-восточной части горизонта, сообщает НДН.инфо.

Когда наша планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла, в небе создается эффект «звездного дождя» — так и проявляются Персеиды. Хотя звездопад можно видеть ежегодно, сама комета приближается к Земле раз в 135 лет. К августу поток набирает силу, а достигает пика в ночь на 13 число. Обычно в момент наибольшей активности число «падающих звезд» достигает 60 в час.

«Именно благодаря Персеидам август имеет имидж месяца падающих звезд. Максимум этого потока в этот раз ожидается во второй половине ночи, и вся надежда, как всегда, на хорошую погоду», — сообщил специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.