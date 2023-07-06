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В Новосибирской области состоится масштабный гастрофестиваль «В Сибири – Есть!»

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В рамках фестиваля будет организован фуд-корт под открытым небом с сибирскими блюдами, ярмарка местных товаропроизводителей и выставка креативных индустрий.

nso.ru

В правительстве Новосибирской области сегодня состоялась презентация гастротуристического фестиваля «В Сибири – Есть!». Мероприятие пройдёт 26 и 27 августа 2023 года на Михайловской набережной при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

«Мы ожидаем более 300 тысяч посетителей – в прошлом году гастрофестиваль имел большой успех, и есть запрос на качественное масштабное мероприятие. Помимо развлекательной части, это отличная возможность продемонстрировать туристический потенциал Новосибирской области и Сибири в целом, который сочетает в себе достопримечательности и аутентичную сибирскую кухню из натуральных продуктов нашего региона», – отметил замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин. В рамках фестиваля будет организован фуд-корт под открытым небом с сибирскими блюдами, ярмарка местных товаропроизводителей и выставка креативных индустрий. 

nso.ru

Лучшие кейсы будут представлены в конце осени на ВДНХ в рамках экспозиции Новосибирской области: ярмарочные мероприятия, национальные блюда сибирской кухни и локальные товаропроизводители.

Владимир Бурковский, глава Представительства Федерации Рестораторов и Отельеров России в Сибири, отметил большой состав участников деловой программы – представители ФРИО регионов России организуют лекторий с привлечением более 150 экспертных спикеров.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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