В Новосибирской области состоится масштабный гастрофестиваль «В Сибири – Есть!»

В правительстве Новосибирской области сегодня состоялась презентация гастротуристического фестиваля «В Сибири – Есть!». Мероприятие пройдёт 26 и 27 августа 2023 года на Михайловской набережной при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

«Мы ожидаем более 300 тысяч посетителей – в прошлом году гастрофестиваль имел большой успех, и есть запрос на качественное масштабное мероприятие. Помимо развлекательной части, это отличная возможность продемонстрировать туристический потенциал Новосибирской области и Сибири в целом, который сочетает в себе достопримечательности и аутентичную сибирскую кухню из натуральных продуктов нашего региона», – отметил замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин. В рамках фестиваля будет организован фуд-корт под открытым небом с сибирскими блюдами, ярмарка местных товаропроизводителей и выставка креативных индустрий.