Андрей Травников рассказал о ключевых правках в бюджет Новосибирской области

Андрей Травников отметил, что в закон о бюджете внесено много изменений, на которые стоит обратить внимание. «Так же, как и в прошлом году, мы предусматриваем необходимые ресурсы для повышения заработной платы для бюджетников неуказных категорий дважды. Мы делали это в прошлом году в июле и в октябре в связи с тем, что инфляция была выше плановой. На сегодняшний день сигнал Центробанка – в 2023 году инфляция тоже будет выше, чем было заложено в параметры бюджета. Соответственно, мы повышаем в первый раз зарплату бюджетников этим летом, и предусматриваем повышение зарплат с 1 октября, с учётом уточнения цен и прогноза инфляции. Если говорить более точно, мы ориентируемся не на инфляцию, а на рост зарплаты указных категорий. Напомню, их зарплаты повышаются вслед за средней зарплатой по региону. Темпы роста номинальных доходов жителей Новосибирской области в этом году превышают инфляцию, соответственно, ресурсы для всех бюджетников мы также закладываем.