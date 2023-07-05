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Когда в Новосибирске отремонтируют стелу героям Великой Отечественной войны?

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В настоящее время подрядчик приступил к реконструкции монумента.

В Новосибирске стелу героям Великой Отечественной войны планируют отремонтировать до 20 августа этого года, пишет АиФ-Новосибирск.

Монумент в честь героев ВОВ находится на пересечении Красного проспекта и улицы Сибревкома в Центральном районе города. Сейчас подрядчик приступил к реконструкции объекта.

Заказчиком выступает МАУ «Горзеленхоз». Рабочие должны будут привести в порядок декоративное панно, основание и саму стелу.

Фото: группа «Зеленый Новосибирск» «Вконтакте»

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