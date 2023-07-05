Когда в Новосибирске отремонтируют стелу героям Великой Отечественной войны?

В настоящее время подрядчик приступил к реконструкции монумента.
В Новосибирске стелу героям Великой Отечественной войны планируют отремонтировать до 20 августа этого года, пишет АиФ-Новосибирск.
Монумент в честь героев ВОВ находится на пересечении Красного проспекта и улицы Сибревкома в Центральном районе города. Сейчас подрядчик приступил к реконструкции объекта.
Заказчиком выступает МАУ «Горзеленхоз». Рабочие должны будут привести в порядок декоративное панно, основание и саму стелу.
Фото: группа «Зеленый Новосибирск» «Вконтакте»
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