Когда в Новосибирске отремонтируют стелу героям Великой Отечественной войны?

В Новосибирске стелу героям Великой Отечественной войны планируют отремонтировать до 20 августа этого года, пишет АиФ-Новосибирск.

Монумент в честь героев ВОВ находится на пересечении Красного проспекта и улицы Сибревкома в Центральном районе города. Сейчас подрядчик приступил к реконструкции объекта.

Заказчиком выступает МАУ «Горзеленхоз». Рабочие должны будут привести в порядок декоративное панно, основание и саму стелу.

Фото: группа «Зеленый Новосибирск» «Вконтакте»