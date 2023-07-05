К 2024 году в Новосибирской области ликвидируют две большие незаконные свалки

В Калининском районе Новосибирска и в Барабинске к следующему году уберут две крупные несанкционированные свалки в рамках нацпроекта «Экология» Стоимость работ составит 480,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.

«Проектно-сметная документация по двум объектам прошла государственную экологическую экспертизу. В апреле 2023 года подрядчики начали работы по формированию свалочного тела и устройству внутриплощадочных дорог. Общий объем финансирования по двум проектам составляет более 480,5 млн рублей, из них от федерального бюджета поступит 362,2 млн рублей», — сказано в сообщении.