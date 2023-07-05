Провода на улице Ленина в Новосибирске собираются убрать под землю

В центре Новосибирска, на улице Ленина, свисающие провода планируют убрать под землю, пишет НДН.инфо. Об этих планах сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

«Москва и Санкт-Петербург делают это еще с советских времен. Казань — с 2011 года. Все города-миллионники этим озаботились. Там, где я был, могу сказать, что когда провода убираются под землю — техническое решение там понятно, это кабель-каналы, куда все провода уводятся — конечно, территория раскрывается совершенно иначе. Человек как будто попал в новое пространство. Поэтому для благоустройства это очень важный принцип, ну и стоит он, естественно, недешево», — заявил министр.

Работы проведут в рамках проекта «Чистое небо». По словам господина Архипова, задачу поставил глава региона. Первоначально провода уберут с площади Ленина и улицы Ленина, после чего работы по благоустройству продолжатся и в остальной части Новосибирска.

Фото: 2ГИС