Губернатор Андрей Травников провел рабочее совещание «О перспективах развития туризма в регионе»

Губернатор Андрей Травников в рамках рабочей поездки в Барабинский район провел рабочее совещание «О перспективах развития туризма в регионе». Речь шла об инфраструктурном обеспечении туристического потенциала — в частности, о решении вопросов транспортной доступности и энергоресурсов.

В ходе совещания, состоявшегося в центре отдыха «Бухта Лазурная», в частности, прозвучали доклады о перспективах развития туризма на территории Барабинского района, а также на озерах Чаны и Карачи. В мероприятии приняли участие председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутат Государственной думы ФС РФ Олег Иванинский.

Основные вопросы развития центра «Бухта Лазурная» сегодня — отсутствие полноценной дороги с асфальтовым покрытием и необходимость газификации объекта.

Андрей Травников напомнил, что не только туристическую, но и инженерную инфраструктуру «Озерного кластера» правительство Новосибирской области начинало развивать, используя инструменты еще предыдущей федеральной программы. «Уже два года у нас действует утвержденная правительством региона областная программа. Туризм в Новосибирской области сегодня очень востребован как жителями региона и окрестных субъектов, так и жителями всей России, других стран. Потенциал озера Чаны не ограничен — того количества людей, которые могли бы создать негативную нагрузку на водоем, мы пока не ожидаем. Что касается дороги Барабинск — Зюзя — Квашнино, то на очередной участок протяженностью 11 км документация подготовлена, в этом году заканчивается оформление земельных участков. Это этап ближайших трех лет. Вопросы электроснабжения и газификации также надо прорабатывать, все возможности обеспечить кластер энергоресурсами есть».

Также губернатор поручил министру экономического развития Новосибирской области Льву Решетникову максимально использовать возможности федеральной программы «Развитие туризма» до 2030 года и войти в нее с проектом «Озерный кластер».