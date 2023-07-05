Организовать проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» в Новосибирской области помогут несколько сотен волонтеров

Работать с участниками и гостями научно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» будут 300 волонтеров Новосибирской области. Напомним, интенсив пройдет с 28 июля по 7 августа на трех площадках нашего региона

Мероприятия проектно-образовательного интенсива состоятся на площадках города Новосибирска, Академгородка и наукограда Кольцово. Чтобы присоединиться к команде волонтерского сопровождения, нужно подать заявку на платформе «ДОБРО.РФ». Для площадок в Новосибирске и в Академгородке регистрация волонтеров доступна по ссылке, для площадки в наукограде Кольцово – по ссылке.



«Архипелаг» является главным мероприятием года по поддержке российских технологических и социальных проектов, определяющих будущее новых отраслей — беспилотные авиационные системы, биотех, креативная экономика. Цели «Архипелага» - обеспечить сверхускоренный рост и поддержку проектов в сфере перспективных и критических для страны технологий, поддержать появление и внедрение идей для благополучия страны, сформировать технологические команды и апробировать инициативы в сферах беспилотников, биотеха и урбанизации.



Напомним, открыта регистрация на участие в пяти треках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023»: «Профессиональный форум отрасли БАС», «Соревнования БАС», «Акселератор по Промдизайну», «Человек+», «Акселератор НТИ». Выбрать понравившийся трек и зарегистрироваться на участие в нем можно на сайте интенсива.



Организаторами «Архипелага 2023» выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035. Волонтеры станут главными помощниками организаторов мероприятия, каждый из них сможет интересное ему функциональное направление – работа с участниками и гостями мероприятия, координация человеческих потоков, сопровождение VIP гостей, организационная помощь на площадках проведения.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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