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В Октябрьском районе Новосибирска планируют создать новый сквер

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Рабочее название для зеленой локации — «Сквер имени Ю.Ф. Бугакова».

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Новосибирцев приглашают принять участие в опросе для проектирования озелененной территории в Октябрьском районе города.

Опрос поможет учесть особенности территории и расставить акценты при разработке дизайн-проекта.

Рабочее название «Сквер имени Ю. Ф. Бугакова» дали территории, ограниченной улицами Кирова, Ипподромской, центром «Сибирь-Хоккайдо» и проездом вдоль ул. Кирова, 3.

Опрос продлится по 24 июля по ссылке.

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