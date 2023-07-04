В Октябрьском районе Новосибирска планируют создать новый сквер

Рабочее название для зеленой локации — «Сквер имени Ю.Ф. Бугакова».
Новосибирцев приглашают принять участие в опросе для проектирования озелененной территории в Октябрьском районе города.
Опрос поможет учесть особенности территории и расставить акценты при разработке дизайн-проекта.
Рабочее название «Сквер имени Ю. Ф. Бугакова» дали территории, ограниченной улицами Кирова, Ипподромской, центром «Сибирь-Хоккайдо» и проездом вдоль ул. Кирова, 3.
Опрос продлится по 24 июля по ссылке.
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