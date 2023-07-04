Ямочный ремонт, чистые газоны, дорожные кадры — Андрей Травников об оперативном улучшении состояния улиц

«Надо быстрее меняться» — эти слова стали резюмирующими на совещании по реформированию системы содержания и уборки улиц областного центра. Губернатор Андрей Травников, как и анонсировал сегодня на оперативном совещании, обсудил эти вопросы со специалистами правительства области, мэрии Новосибирска, дорожных служб на базе Дорожно-эксплуатационного управления №1.

«За предыдущие годы были внесены некоторые изменения, применены новые подходы к ремонту люков и участков, примыкающих к ним; к сезонному весеннему ямочному ремонту, к содержанию дорог в зимний период с меньшим применением песко-соляной смеси, к самому качеству смеси. Но перемены “в год по чайной ложке” не устраивают, сегодня многие города в своих подходах к проблеме ушли далеко вперед. Нам приходится наверстывать, и есть целый спектр задач, которые требуют решения прямо сегодня. Правительство Новосибирской области готово помочь городу в обновлении коммунальной техники, но хотелось бы, чтобы эта техника приходила под новые управленческие решения и подходы»,— заявил Андрей Травников.

Одна из проблем, как отметил губернатор, — чрезмерная «чересполосица»: много границ между участками, за содержание которых отвечают различные ведомства — ДЭУ, район, департамент благоустройства и т.д.