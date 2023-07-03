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Из-за сильной засухи в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации

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Площадь пострадавших сельхозтерриторий — 234 тысячи гектаров (при общей посевной площади 2,35 миллиона гектаров).

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В Новосибирской области из-за почвенной засухи. объявлен режим ЧС. Об этом на оперативном совещании в облправительстве сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«30 июня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности области принято решение о введении режима ЧС на региональном уровне. Вынесение вопросов на заседание комиссии правительства планируется после завершения процедуры согласования», – отметил господин.

Площадь пострадавших сельхозтерриторий — 234 тысячи гектаров (при общей посевной площади 2,35 миллиона гектаров).

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