Из-за сильной засухи в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Новосибирской области из-за почвенной засухи. объявлен режим ЧС. Об этом на оперативном совещании в облправительстве сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«30 июня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности области принято решение о введении режима ЧС на региональном уровне. Вынесение вопросов на заседание комиссии правительства планируется после завершения процедуры согласования», – отметил господин.

Площадь пострадавших сельхозтерриторий — 234 тысячи гектаров (при общей посевной площади 2,35 миллиона гектаров).