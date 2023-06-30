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В Новосибирск привезут стадо датских бизонов

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На данный момент животные находятся в Венгрии.

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В наш город едет стадо бизонов из Дании, пишет РБК Новосибирск со ссылкой на ученого-эколога Никиту Зимина. Животных планируют переправить в природные парки на Севере Сибири.

Сейчас стадо находится в Венгрии, после этого в Смоленске проведут растаможку. При этом часть бизонов затем отправят на Ямал, а другую часть — в Плейстоценовый парк, который сейчас создают в Сибири.

«Следующая точка — это Новосибирск, откуда 12 особей на одной машине мы направим в наш парк, а 12 голов — на Ямал в природный парк «Ингилор» в обмен на 15 телят овцебыков. Логистике крайне сложна, но все выполнимо», — сообщил Никита Зимин.

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