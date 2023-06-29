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Анатолий Локоть сообщил о планах по возведению семи мостов в Новосибирске

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Мэр отметил, что развязку от Бугринского моста будут активно строить после сдачи четвертого моста через Обь.

pixabay.com

В Новосибирске продолжают строить четвертый мост через Обь. При этом в генеральном плане города запланировано возведение семи мостов. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции, пишет «Аиф- Новосибирск».

В 2023 году планируют завершить строительство четвёртого моста, а вот следующий возводить начнут не сразу. Пока в приоритете у города остается трасса Южный транзит и развязка от Бугринского моста.

Градоначальник отметил, что возводить сопутствующие развязки и трассу к мосту хотят начать в 2023 году, после запуска четвертого моста.

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