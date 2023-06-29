Новосибирская область подписала с Республикой Беларусь ряд взаимовыгодных соглашений

Андрей Травников напомнил, что во взаимоотношениях Новосибирской области и Белоруссии есть хорошая практика: по итогам любых крупных визитов или подписания соглашений формируется план мероприятий или перечень поручений и происходит отслеживание их исполнения.

«Сегодня встреча с Дмитрием Крутым посвящена исполнению решений, достигнутых в ходе визита белорусской делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко в Новосибирскую область весной этого года. Если говорить о новых направлениях, то у предприятия «Белкоммунмаш-Сибирь», модернизирующего трамваи в Новосибирске, задача – перейти на новую модель, на более современный кузов. Достигнута договорённость об использовании оборудования для молочных ферм, произведённых в Белоруссии, на территории не только Новосибирской области, но и других регионов. У нас расположен крупный дилер «СибМОЛ» – он будет продвигать продукцию белорусских производителей на российский рынок. В работе – проект по изготовлению самоходных опрыскивателей на базе белорусского шасси с использованием новосибирского оборудования и системы управления.

Оказано содействие развитию кооперации предприятий. Так, новосибирская сторона помогла ускорить поставки электронно-оптических преобразователей. Белорусская сторона при поддержке Премьера ускорила поставки оборудования для производства микроэлектроники нашему НПП «Восток». У нас нет дефицита контактов, но площадка Форума регионов России и Белоруссии очень важна. Форум демонстрирует не только движение отдельных субъектов, но сближение двух народов, двух стран. Есть возможность посмотреть на опыт других коллег. Увидели активное развитие взаимоотношений Республик Беларусь и Башкортостан – кое-что взяли на заметку», – отметил Андрей Травников.