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Новосибирцы смогут до 2 июля наблюдать метеорный поток Боотиды

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Пик метеорного потока уже прошел, однако из-за облачной погоды увидеть его не было возможности.

pixabay.com

В Новосибирской области можно будет наблюдать метеорный поток Боотиды до 2 июля. Об этом сообщил Telegram-канал «Роскосмоса».

Пик метеорного потока уже прошел, однако из-за облачной погоды увидеть его не было возможности. Но если тучи развеются, то последить за звездопадом новосибирцы смогут вплоть до 2 июля.

Поток Боотиды образуется благодаря комете Понса-Виннеке, через орбиту которой сейчас проходит планета. Обычно он виден слабо, но раз в несколько десятилетий случаются всплески активности метеоров.

«Так, к примеру, было в 1916 году, что и привело к его открытию, а также в 1998 и 2004 годах», — рассказали в «Роскосмосе».

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