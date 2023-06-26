Вопреки погодным трудностям новосибирские аграрии перевыполнили план

Андрей Травников в рамках оперативного совещания в правительстве региона заслушал доклад заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра сельского хозяйства Евгения Лещенко об итогах посевной кампании и задачах на период заготовки кормов.

Губернатор отметил, что, несмотря на все погодно-климатические сложности 2023 года, есть хорошие новости по плану посевной кампании. «План посевной по площади выполнен с превышением на 18 тысяч гектаров к уровню прошлого года. Спасибо и руководителям хозяйств, и тем, кто отвечает за эту отрасль в администрациях, за то, что планы выполнены. Как и договаривались, снижать темпы и сокращать площади мы не намерены.

Конечно же, планы на урожайность в связи со сложной погодой, может быть, не такие позитивные. Задача – путём технологической обработки посевов по максимуму сохранить урожай, вырастить его, а главное – обеспечить животных кормами и сохранить маточное поголовье.

Каждый год у нас возникают какие-то сложности – то погодные, то рыночные. Но новосибирские крестьяне никогда рук не опускали, не опустят и в этот раз. Тем более, что государство в стороне не остаётся – мы каждый месяц увеличиваем объём господдержки агропромышленного комплекса. Если ещё месяц назад я говорил, что этот объём перевалил за 5,2 млрд рублей, то сегодня цифра уже 5,6 млрд. С учётом дополнительных решений, которые до конца года будут приняты, думаю, что приблизимся к рекордному объёму господдержки в 6 млрд рублей. Общими усилиями, своевременными и выверенными решениями этот тяжёлый год мы переживём и выйдем из него достойно. Ещё раз спасибо за работу, за проведение посевной. Желаю всем благоприятной погоды, дождика всем!» – обратился к аграриям Андрей Травников.