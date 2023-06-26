Как назвали белых медвежат в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило?

В День города, 25 июня, жителям Новосибирска стали известны имена белых медвежат, родившихся в зоопарке Р.А. Шило. Напомним, что имена для питомцев зоосада выбирали сами новосибирцы — из пяти пар вариантов: Белка и Стрелка, Нова и Сиба, Слава и Победа, Льдинка и Снежинка, Зима и Вьюга.

На праздновании космонавт-испытатель Анна Кикина достала из конверта карточку с именами-победителями. Выяснилось, что медвежат теперь зовут Белка и Стрелка. «Это удивительно, ребята! Наших девчонок зовут Белка и Стрелка!», — сообщила со сцены Анна Кикина.

Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило