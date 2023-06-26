Новосибирские экоактивисты освободили Караканский бор от 700 мешков мусора

Более 700 мешков мусора, около 5 км очищенной береговой линии и порядка 200 участников – акция «Вода России» в рамках национального проекта «Экология» прошла на территории Караканского бора. В мероприятии приняли участие специалисты регионального минприроды, волонтеры, студенты высших учебных заведений.

«Сегодня мы проводим знаковое мероприятие на берегу «Обского моря» в Караканском бору. Это традиционные места отдыха жителей и гостей нашего региона, которые полюбились всем нам, по сути это жемчужина нашей области», – обратился к участникам акции заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.