Новосибирские экоактивисты освободили Караканский бор от 700 мешков мусора

В целом удалось очистить пять километров береговой линии Новосибирского водохранилища.
Более 700 мешков мусора, около 5 км очищенной береговой линии и порядка 200 участников – акция «Вода России» в рамках национального проекта «Экология» прошла на территории Караканского бора. В мероприятии приняли участие специалисты регионального минприроды, волонтеры, студенты высших учебных заведений.
«Сегодня мы проводим знаковое мероприятие на берегу «Обского моря» в Караканском бору. Это традиционные места отдыха жителей и гостей нашего региона, которые полюбились всем нам, по сути это жемчужина нашей области», – обратился к участникам акции заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.
По итогам акции удалось очистить прибрежную зону протяженностью около 5 км. Кроме того, по пути следования сотрудниками минприроды была убрана организованная местными жителями несанкционированная свалка в районе деревни Ерестная Ордынского района. Всего было собрано более 700 мешков мусора. Вывоз мусора осуществлял региональный оператор МУП «САХ».
«К сожалению, не все граждане руководствуются принципами бережного отношения к природе: некоторые не собирают и не вывозят за собой мусор с берегов водоемов. Но сегодня, благодаря всем присутствующим, мы сделали еще один шаг к изменению этой ситуации в лучшую сторону. Очень радует, что среди участников мы видим много молодежи. Крайне приятно видеть, что молодое поколение отличается высоким уровнем экологической грамотности и имеет активную жизненную позицию», – подчеркнул Валерий Шрейдер.
Акция «Вода России» проводится в Новосибирской области ежегодно с апреля по октябрь. В общий план-график на 2023 год включено порядка 250 мероприятий, 35 из которых уже состоялись. Участие приняли более 1,5 тысяч человек, собрано около 200 кубометров мусора. Всего по Новосибирской области планируется очистить от мусора около 400 км береговых линий.
Фото: nso.ru
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