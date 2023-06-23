Мэрия Новосибирска собирается ликвидировать недостроенные бассейны в Бугринской роще

Городская администрация собирается в одностороннем порядке разорвать контракт с застройщиком Soho pool club. Фирма планировала построить бассейны в Бугринской роще. Такое решение в мэрии Новосибирска приняли из-за затягивания сроков возведения.

В «Дирекции городских парков» готовят исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области. Ведомство собирается потребовать снос начатой стройки бассейнов. Об этом сообщает НГС со ссылкой на пресс-центр мэрии. Владельцу Soho pool club Дмитрию Котову уже отправили уведомление об отказе от исполнения договора с требованием снести объект.

В администрации города объяснили такое решение существенным затягиванием срока монтажа комплексного проекта «Бассейн на территории парка "Бугринская роща"».

Если Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворит иск, то исполнительный лист и судебный акт окажется у приставов и те приступят к его исполнению.

Ранее Дмитрий Котов сообщал, что городские власти уведомляли его о ситуации с бассейнами. От него требовалось или продолжение строительства, или решение вопроса через суд. Каких-либо конфликтов при этом с мэрией у застройщика не было.

«Стройка заморожена, там есть круглосуточная охрана. Часть договора с мэрией мы выполнили — запустили зимнюю часть, осталось ввести в эксплуатацию летнюю. У нас уже установлены бассейны, каркас террас, осталось их накрыть, построить входную зону и установить оборудование для бассейнов», — сообщил господин Котов.

Фото: 2ГИС