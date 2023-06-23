В Новосибирске пройдет Второй международный фестиваль цветов

На улице Ленина ведется активная подготовка ко Второму международному фестивалю цветов. Чтобы украсить улицу ко Дню города, в Новосибирск прибыли флористы из Китая, Казахстана, Армении и семи городов России.

Всего флористы-профессионалы декорируют четыре стенда, которые ограничены по периметру оформлением, стилизованным под четыре сезона. По словам организатора Второго международного фестиваля цветов Вадима Казанского, идея пришла сразу: «Есть четыре сезона — весна, лето, осень, зима. Мы хотели показать, как красив Новосибирск в разное время года. В этом году в фестивале участвуют команды из разных стран. Отдельная большая российская команда также принимает участие в оформлении улицы — это известные флористы, чемпионы России и Европы из разных городов нашей страны. В каждой зоне присутствует участник-международник со своей концепцией того времени года, в которой он находится».

«Мы надеемся, что фестиваль станет традиционным. Но такие проекты достаточно дорогостоящие, поэтому всегда привлекаются спонсоры и партнеры. Деревья и сама конструкция вдоль улицы была закуплена к „Новогодней столице России“, а остальное нам позволили реализовать спонсоры. Такие проекты позволяют развивать внутренний туризм и имеют под собой экономическую основу. Этот фестиваль — единственный в Сибири. Такие проекты привлекают туристов, что положительно сказывается на развитии малого бизнеса и дает возможность городу реализовывать мероприятия подобного масштаба», — отметила заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Какими в итоге у флористов получатся стенды с инсталляциями, не знают даже организаторы. Финальный результат можно будет увидеть уже 24 июня в 19.00. Фестиваль продлится по 2 июля.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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