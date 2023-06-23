В День памяти и скорби Новосибирский симфонический оркестр исполнил «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича

В июле 1942 года в «Советской Сибири» об этом пишет сам Дмитрий Шостакович: «Я чрезвычайно рад, что мне удалось приехать в Новосибирск – один из индустриальных и культурных центров нашей страны». В течение недели симфония была исполнена четыре раза.

В День памяти и скорби в Новосибирске симфонию по традиции исполнил Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Вячеслава Прасолова.

Фото: министерство культуры Новосибирской области