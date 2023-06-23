В День памяти и скорби Новосибирский симфонический оркестр исполнил «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича

Живое выступление состоялось в Театральном сквере возле НОВАТа.
22 июня, в День памяти и скорби, Новосибирский академический симфонический оркестр Новосибирской государственной филармонии исполнил под открытым небом «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича – легендарное произведение, написанное в годы Великой Отечественной войны и ставшее символом великого подвига русского народа.
Выбор произведения не случаен. В годы войны Новосибирск стал настоящим городом-хранителем. Здесь были спасены великие произведения искусства – национальное достояние нашей страны. В город прибыли сотни предприятий и творческих коллективов, признанные светила науки и культуры. Седьмая симфония Шостаковича создавалась в Ленинграде в период с июля по декабрь 1941 года. Финальная часть симфонии была дописана в Куйбышеве, где состоялась премьера произведения в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда. 9 июля 1942 года, спустя четыре месяца после премьеры, симфония прозвучала в Новосибирске в исполнении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, на премьере присутствовал сам автор. Периодика того времени хранит заметки Соллертинского об этом историческом событии, отзывы деятелей культуры, находившихся тогда в эвакуации в Сибири.
В июле 1942 года в «Советской Сибири» об этом пишет сам Дмитрий Шостакович: «Я чрезвычайно рад, что мне удалось приехать в Новосибирск – один из индустриальных и культурных центров нашей страны». В течение недели симфония была исполнена четыре раза.
В День памяти и скорби в Новосибирске симфонию по традиции исполнил Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Вячеслава Прасолова.
Фото: министерство культуры Новосибирской области
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