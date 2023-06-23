В Новосибирске зафиксировали максимальный в 2023 году уровень пылевого загрязнения

Сразу шесть районов Новосибирска оказались под действием пылевого загрязнения. По данным службы мониторинга окружающей среды, в Новосибирске был достигнут максимум содержания взвешенных веществ в 2023 году — 13 случаев с уровнем содержания не менее 1 ПДК, пишет НДН.инфо.

Самая высокая концентрация пыли обнаружена в Ленинском районе города — 2,6 ПДК. Двойное превышение нормы зафиксировано в Заельцовском районе, в Дзержинском районе — 1,8 ПДК пыли, в Калининском — 1,6 ПДК. А В Центральном и Железнодорожном районах — 1 ПДК пыли.

По содержанию сажи в воздухе лидирует Первомайский район — 2,1 ПДК. Кировский район показал самую высокую концентрацию фенола и формальдегида — 2,2 и 1,8 ПДК соответственно. А Заельцовский вновь оказался в лидерах по превышению бензпирена (показатель превысил норму в 8,1 раза).