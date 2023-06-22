Андрей Травников провел выездное совещание по благоустройству Первомайского сквера

Обновленные тротуары, новая лестница для Краеведческого музея и «чистое небо» — без проводов – на площади Ленина. Во время совещания по благоустройству Первомайского сквера губернатор Андрей Травников подчеркнул: важно преображение не одного объекта, а комплексное обновление всей прилегающей территории в центре областной столицы.

Глава Новосибирской области проконтролировал соблюдение графика работ в сквере и качество их выполнения, и дал ряд поручений по развитию соседних объектов.

«Проект очень большой, третий по масштабу после «Каменки» и парка «Арена». И было бы неправильно просто обновить сквер. Важно, сохранив уважительно традиции, внести что-то новое. Привести в порядок и прилегающие объекты. Чтобы не получилось: тут всё красиво, а тут – нет», — подчеркнул губернатор.