На День города в Новосибирске ограничат торговлю спиртными напитками

В Новосибирске во время торжества на День города, 24 и 25 июня, запретят розничную продажу алкоголя. Опубликован соответствующий проект постановления мэрии, пишет «АиФ-Новосибирск».

Продажу спиртного ограничат в местах проведения массовых мероприятий. С 15 до 22 часов 24 июня запрет будет действовать в центре города: в границах улиц Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, Ипподромской, Красного проспекта, Советской.

Владельцам магазинов рекомендуют исключить из продажи напитки в стеклянной таре. Работу летних веранд нужно завершить до 23 часов.

25 июня под запрета окажется больше торговых точек: на улицах Алейской, Громова, Зорге, Аникина, Обогатительной, Оловозаводской, Широкой, Ватутина, Котовского, Станиславского, в границах улиц Гурьевской, Белинского, Шевченко, Маковского, на Первомайской и так далее. Также ограничения будут действовать в центральной части города.