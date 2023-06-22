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Какой район Новосибирска признан лучшим?

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«Номер 1» сибирского мегаполиса выбрала городская администрация.

Мэрия Новосибирска назвала лучший район города. Соответствующий проект размешен на сайте муниципалитета, пишет НДН.инфо.

Власти опубликовали проект постановления о занесении на доску почета города Новосибирска в 2023 году. Как правило, на «доску» попадают организации, творческие коллективы или жители, которые выиграли в городских конкурсах и лауреатах премий. Однако в этом году появилось новое ответвление «Лучший район города Новосибирска».

Лучшим в 2023 году признан Советский районом, руководителем которого на сегодня является Дмитрий Оленников. Советский район расположен на правом и левом берегах Оби в 30 километрах южнее центра Новосибирска.

Фото: 2ГИС

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