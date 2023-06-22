В Новосибирской области проверяют места массового отдыха на предмет чистоты

Члены комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области и сотрудники министерства проводят проверку качества уборки и вывоза мусора с мест массового отдыха жителей и гостей региона

Одно из направлений работы комиссии – проверка чистоты популярных среди населения мест отдыха. В частности, члены комиссии и специалисты регионального минприроды проверили остров Кораблик на реке Оби в Новосибирске. В ходе выездного обследования на берегу обнаружены бытовые отходы (стеклянные и пластиковые бутылки, упаковки от продуктов питания), а также брошенные мангалы. Результаты проверки будут направлены в мэрию города Новосибирска.

«Сегодня члены комиссии и сотрудники министерства проверили остров Кораблик. Многие увозят мусор с собой, но некоторые оставляют, кто-то убирает и за другими, потому что хочет отдохнуть в уютном, чистом месте», - отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Минприроды призывает граждан руководствоваться принципами бережного отношения к природе и убирать места отдыха за собой.