В Новосибирске наконец завершен ремонт многострадальной лестницы на Речном вокзале

На Речном вокзале в Новосибирске наконец отремонтировали лестницу-«долгострой», которая ведет с улицы Восход к платформе.

Пока возле лестницы лежит плитка, но по ней уже можно спускаться и подниматься. Сроки сдачи лестницы постоянно менялись, работы откладывались. В феврале власти сообщили, что подрядчик сорвал сроки, однако новую компанию стали искать лишь в мае.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил в затянувшихся ремонтных работах департамент транспорта, а также заявил, что ко Дню города она будет готова. Сумма затрат на выполнение работ по восстановлению объекта составила 1,194 млн рублей.