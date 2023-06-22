К летнему туристическому сезону в Новосибирской области открыли новые места для отдыха

О мерах поддержки развития внутреннего туризма в ходе пресс-конференции рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.



«По количеству размещенных в гостиницах и санаториях туристов в 2022 году мы заняли 11 место среди регионов России – 1,3 млн человек. За 4 месяца 2023 года наш регион принял 309 тысяч туристов, из них 6,7 тысяч – иностранные», – отметила Анна Павлова.



К летнему сезону в Новосибирской области появились новые привлекательные места отдыха – открыты парк «Заельцовский» с детскими и скейт-площадками, долиной Хаски и зонами барбекю, парк «Арена» с зонами для фитнеса и большими прогулочными зонами, появились бассейны на открытом воздухе в отелях «Поляна Verde», «Чкаловские дачи» и в парк-отеле «Хвоя».



Благодаря госпрограмме «Развитие туризма в Новосибирской области» обновлена набережная на территории отеля «Борвиха», появился спортивный кемпинг на территории парка отдыха «Звезда», панорамные модульные домики на территории санатория «Парус резорт» и скандинавские домики на территории базы «Побег из города» – в 2022 году средства в размере 54 млн рублей выделены 20 предпринимательским инициативам.



«В 2023 году снова объявлен конкурс предпринимательских инициатив, условия изменились: увеличена сумма поддержки с 3 до 5 млн рублей, уточнены ОКВЭДы для претендующих на получение грантов, условия по назначению земель. Заявки от предпринимателей принимаются до 30 июня», – рассказала Анна Павлова.



Одним из драйверов турпотока в летние месяцы является событийный туризм. Летом в Новосибирске запланированы большие праздники и фестивали, которые будут интересны туристам других регионов Сибирского федерального округа: праздничные гуляния ко дню города Новосибирска, масштабный VK Fest в парке «Арена», большая парусная регата в яхт-клубах «Наука» и «Аквалэнд» (июль), авиашоу на аэродроме «Мочище» (конец июля-начало августа).



Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru