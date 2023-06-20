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13 тысяч цветов украсят Новосибирск в честь 130-летнего юбилея города

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На такое впечатляющее количество цветов собираются потратить больше 3 миллионов рублей.

pxhere.com

На улицу Ленина в Новосибирске привезут тринадцать тысяч цветов для фестиваля на День города. Сумма закупки оценивается ы 3,3 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступила «Городская дирекция творческих программ». По договору, подрядчик должен организовать всю работу Второго международного фестиваля цветов и обеспечить участников реквизитом.

Цветы должны обладать жизнестойкостью и хорошим качеством. Кроме того, подрядчик обязан применить все необходимые средства для максимального сохранения «материала».

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